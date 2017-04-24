МВФ расстроен планами главы украинского Нацбанка покинуть пост

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) расстроен в связи с намерением главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уйти в отставку, так как считает ее работу на этом посту успешной, заявил глава регионального представительства фонда на Украине Жером Ваше в интервью интернет-изданию "Левый берег".
"Мы расстроены по поводу того, что госпожа Гонтарева оставляет должность. Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", — сказал Ваше.
"Если мы говорим о будущем центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение правильных инициатив. Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и удержание Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева", — добавил Ваше.