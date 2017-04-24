МВФ расстроен планами главы украинского Нацбанка покинуть пост

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) расстроен в связи с намерением главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уйти в отставку, так как считает ее работу на этом посту успешной, заявил глава регионального представительства фонда на Украине Жером Ваше в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

"Мы расстроены по поводу того, что госпожа Гонтарева оставляет должность. Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", — сказал Ваше.

По его мнению, возглавить центробанк должен независимый профессионал.

"Если мы говорим о будущем центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение правильных инициатив. Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и удержание Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева", — добавил Ваше.