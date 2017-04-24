Российские банки выпустили более пяти миллионов карт "Мир"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы "Мир" превысило 5 миллионов штук, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

"На сегодняшний день карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных. А география сети приема карт "Мир" охватывает всю страну", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рубеж в 1 миллион карт платежная система "Мир" преодолела в октябре 2016 года, а к концу года было выпущено уже 1,8 миллиона карт. Весь прошлый год был посвящен подготовке инфраструктуры приема карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии карт "Мир", сообщает НСПК.

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.