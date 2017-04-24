Объем выявленной санкционной продукции за год вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Объем выявленной санкционной продукции вырос в 2,5 раза в России за 2016 год, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В 2016 году Роспотребнадзор обнаружил в обороте на территории Российской Федерации и снял с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонны)", — говорится в сообщении ведомства. По данным Роспотребнадзора, за истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 тонны запрещенной продукции.

При этом основную часть продукции за период с августа 2014 года составляют фрукты — 149 тонн, овощи — 26,5 тонн, молоко и молочная продукция — 4 тонны, мясо и мясная продукция — 2 тонны.

Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тысяч объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.