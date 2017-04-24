Арбитраж Москвы начал процедуру банкротства "Когалымавиа"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о банкротстве авиакомпании "Когалымавиа", у которой Росавиация весной 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта, и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Как следует из опубликованного определения суда, арбитраж включил задолженность перед бюджетом по страховым взносам в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования Российской Федерации в размере около 156 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании. Суд утвердил временным управляющим должника Римму Багавиеву, рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 19 октября.

Заявление о банкротстве было подано в марте 2016 года. Представитель перевозчика ранее неоднократно заявлял в суде, что "Когалымавиа" намерена погасить долг перед бюджетом и не допустить введения в компании наблюдения. По его словам, несмотря на приостановку полетов, компания продолжает вести хозяйственную деятельность, у нее "широкий бизнес, связанный не только с перевозками, но и сервисным обслуживанием". Как отметил представитель должника, доходы от этой деятельности позволят погасить долги перед кредиторами.

Суд неоднократно откладывал рассмотрение заявления ФНС о банкротстве "Когалымавиа", давая возможность авиакомпании погасить задолженность. Представитель другого крупного кредитора перевозчика — туроператора "ТТ-Трэвел", российской "дочки" одной из крупнейших европейских туристических компаний TUI – неизменно выступал в суде против затягивания процесса. По его словам, неоднократное отложение введения наблюдения является злоупотреблением правом. Ранее представитель кредитора говорил, что затягивание данного вопроса нарушает права туркомпании, которой перевозчик должен около 1 миллиарда рублей.

В соответствии с российским законодательством, ФНС является федеральным органом исполнительной власти, наделенным полномочиями представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования об уплате всех обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также требования РФ по денежным обязательствам.

Росавиация с 15 марта 2016 года ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа" на основании, как сообщал регулятор, требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, это был теракт.