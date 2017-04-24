Курс евро к доллару достиг максимума с ноября на сообщениях из Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Курс евро к доллару в понедельник достиг максимума с ноября 2016 года на фоне сообщений о победе лидера движения "Вперед", экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0903 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, что является максимумом с 11 ноября 2016 года.

Курс доллара к иене поднимался до 110,32 иены за доллар со 109,10 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 1,16%, до 98,82 пункта.

Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обходя лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования. По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Марин Ле Пен — 23,08%.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>