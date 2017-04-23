Bloomberg сравнил цены на бензин в странах мира

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В США в первом квартале 2017 года стоимость автомобильного бензина стала ниже, чем в России. Таковы данные исследования, проведенного агентством Bloomberg.

Разница в цене становится заметной, если за единицу измерения брать американский галлон, равный 3,785 литра.

Галлон бензина в США в первом квартале 2017 года стоил 2,57 доллара, в то время как в России – 2,58. Самый дорогой газ при этом оказался в Гонконге (7,23 доллара за галлон), а самый дешевый – в Венесуэле (0,01 доллара).

В исследовании приводятся данные по 61 стране. В целом, пишет Bloomberg, за последние три месяца мировые цены на бензин выросли на 1,4 процента.