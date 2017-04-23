Китайские компании начали реализацию проектов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Китайские компании перешли от намерений к действиям, приступив к реализации ряда проектов в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, компании из стран Азии чувствуют себя в Крыму намного комфортнее, чем европейские, так как не скованы в своих планах санкционными ограничениями.

"Китай сегодня — первая экономическая держава, поэтому им санкции никакого интереса не представляют, никакого значения и воздействия не имеют. Наши партнеры, которые хотят делать серьезные вложения, об этом говорят. Уже китайские компании заходят в Крым, работают в Крыму, в том числе на важных объектах, таких как симферопольский аэропорт", — сказал РИА Новости Мурадов.

Вице-премьер уверен, что китайские инвесторы нарастят свое присутствие в Крыму.

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