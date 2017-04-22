В Крыму обсуждают создание трастов для защиты иностранного бизнеса

ЯЛТА, 22 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму обсуждается вопрос создания трастов, представляющих интересы, в том числе, иностранного бизнеса, который опасается напрямую работать с крымским регионом, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Мы говорим о трастовых формах ведения бизнеса, в том числе в свободной экономической зоне, что подразумевает, что бенефициар не является публичным лицом, он действует через трастовые структуры, которые берут на себя его представительство в финансировании и реализации проектов", — сказал РИА Новости Мурадов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, такие способы используются во многих юрисдикциях и существуют у крупных экономически развитых стран мира.

"У США – Делавэр, Великобритании – Виргинские острова и остров Мэн, у Франции – Кайман, Китая – Гонконг. У России тоже должна быть такая точка, и Крым может ей стать с учетом того, что именно здесь объявлена свободная экономическая зона, именно Крымом интересуются наши инвесторы, но они опасаются тех или иных санкционных или других репрессивных воздействий. Обойти это можно, использовав существующие в мире легальные способы защиты инвесторов", — сказал Мурадов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о создании аналога офшорной зоны. "Мы не говорим ни о каких офшорах в этом понимании, мы говорим о необходимости использовать законные формы, признанные во всем мире", — сказал вице-премьер.

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