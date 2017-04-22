Минфин раскритиковал идею переложить на граждан уплату страховых взносов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минфин РФ считает нереализуемой идею о перекладывании с работодателя на работника обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Я не думаю, что это реализуемо. Потому что это будет означать де факто повышение налогов для населения", — сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума, комментируя соответствующее предложение исполнительного директора общероссийской общественная организация "ОПОРА России" Андрея Шубина.

Ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда, эта нагрузка полностью лежит на работодателе. Страховые взносы за неработающее население платят регионы. При этом ранее чиновники социального блока правительства предлагали ввести обязательный платеж для неработающего трудоспособного населения – так называемый налог на тунеядцев, чтобы компенсировать расходы на их обязательное медицинское страхование. Предложений о переносе части нагрузки на работающих граждан публично власти не обсуждали.

"Сейчас работодатель у нас — агент по уплате страховых взносов за своих работников. Может быть, все-таки мы вернемся к вопросу о том, чтобы работники сами уплачивали хотя бы часть страховых взносов за себя? Мне кажется, настало время подумать над этой темой. Мы ее думали уже. Нам говорили – предвыборный цикл, физлица не согласятся. Но у нас предвыборный цикл всегда получается. А с точки зрения эффекта на экономику – это развитие финансовой грамотности. Это и развитие нового сектора – налоговые агенты, налоговые консультанты, это сервисные функции — почему нет?", — сказал Шубин, выступая на налоговой сессии форума.

"Да, наверное, это будет как-то способствовать осознанию людьми того, какие налоги они платят. Но мы боимся сбоев собственно в платежах", — ответил Трунин. Он пояснил, что поступления страховых взносов достаточно хорошо гарантированы сейчас именно потому, что автоматически поступают от работодателя. Если же граждане будут платить самостоятельно — будут возникать кассовые разрывы поскольку люди будут платить позже, а некоторые вовсе откажутся от платежей. К тому же сумма взноса, по его словам, может оказаться слишком большой для граждан, с доходов которых и так взимается подоходный налог в 13%.