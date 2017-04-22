Росспецмаш дал прогноз по росту объема выпуска сельхозтехники в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Объемы выпуска сельхозтехники в России увеличатся более чем в два раз к 2025 году — до 197,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ассоциации "Росспецмаш".

В ходе общего собрания в Ростове-на-Дону членов ассоциации "Росагромаш" принято решение об объединении не только производителей сельхозмашин, но и предприятий, выпускающих строительно-дорожную технику, пищевое оборудование и компоненты. В связи с этим ассоциация "Росагромаш" переименована в Ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш".

"Целостная политика всего правительства, направленная на поддержку машиностроителей, позволит к 2025 году увеличить объемы выпуска сельхозтехники с 88,6 до 197,5 миллиарда рублей, а их доля на рынке вырастет с 54 до 80%. Предприятия пищевого машиностроения за этот же период смогут нарастить производство с нынешних 12,6 миллиарда рублей до 54,9 миллиарда рублей (доля на внутреннем рынке вырастет с 13% до 53%), а заводы строительно-дорожного машиностроения – с 56,8 до 203,5 миллиарда рублей (доля на внутреннем рынке вырастет с 28,7% до 66,4%)", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в планах ассоциации "Росспецмаш" объединить почти 300 заводов, производящих специализированную технику, пищевое оборудование и компоненты.