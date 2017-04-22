Венесуэльская PDVSA выплатила 237 миллионов долларов по облигациям

МЕХИКО, 22 апр – РИА Новости. Венесуэльская государственная компания PDVSA в пятницу выплатила 237,4 миллиона долларов процентов по облигациям, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Аиссами (Tareck El Aissami). Таким образом, опасения дефолта компании на фоне резкого снижения доходов от продажи нефти не подтвердились.

"Еще остался платеж на следующей неделе. Средства уже подтверждены", — сказал вице-президент, выступая на венесуэльском телевидении. Компании нужно было заплатить 176,2 миллиона долларов по облигациям со сроком погашения в 2026 году и 61,1 миллиона долларов – по бумагам за 2025 год.

На прошлой неделе PDVSA выплатила 2,2 миллиона долларов по своим облигациям. Следующие выплаты запланированы на октябрь-ноябрь, они составят около 3,5 миллиарда долларов.

Госкомпания находится в тяжелом финансовом положении на фоне низких цен на нефть и серьезного кризиса в Венесуэле — дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.