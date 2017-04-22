Венесуэльская PDVSA выплатила 237 миллионов долларов по облигациям

МЕХИКО, 22 апр – РИА Новости. Венесуэльская государственная компания PDVSA в пятницу выплатила 237,4 миллиона долларов процентов по облигациям, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Аиссами (Tareck El Aissami). Таким образом, опасения дефолта компании на фоне резкого снижения доходов от продажи нефти не подтвердились.
На прошлой неделе PDVSA выплатила 2,2 миллиона долларов по своим облигациям. Следующие выплаты запланированы на октябрь-ноябрь, они составят около 3,5 миллиарда долларов.
Госкомпания находится в тяжелом финансовом положении на фоне низких цен на нефть и серьезного кризиса в Венесуэле — дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.