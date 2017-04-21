Россия к 19 апреля увеличила экспорт пшеницы до 23 млн тонн

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия с начала 2016-2017 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 года) по 19 апреля экспортировала 23,003 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня прошлого года на 5,7%, следует из мониторинга Минсельхоза РФ.

Всего, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на 19 апреля 2017 года в текущем сельхозгоду было экспортировано 29,789 миллиона тонн зерновых культур (на 0,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона), включая 23,003 миллиона тонн пшеницы, 4,146 миллиона тонн кукурузы и 2,43 миллиона тонн ячменя.

В 2015-2016 сельхозгоду к 20 апреля Россия экспортировала 29,951 миллиона тонн зерна, включая 21,76 миллиона тонн пшеницы. Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду будет на уровне прошлого сезона, а поставки пшеницы составят 25-30 миллионов тонн.

Министерство также отмечает тенденцию к снижению оптовых цен на пшеничную и ржаную муку в европейской части России. Средняя цена на пшеничную муку высшего сорта по состоянию на 17 апреля составила 15,47 тысячи рублей за тонну (минус 0,5% за неделю). Цена на ржаную муку по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась также на 0,5% и составила 11,815 тысячи рублей за тонну.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки, по данным Росстата, на 17 апреля по сравнению с предыдущей неделей не изменились и составили 44,63 рубля за килограмм. Цены на ржано-пшеничный хлеб за этот период повысились на 0,1% — до 45,04 рубля за килограмм.

В феврале 2015 года в РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна была введена экспортная пошлина на пшеницу. С 23 сентября 2016 года пошлина обнулена сроком на 21 месяц — до 1 июля 2018 года. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что РФ не планирует возвращать экспортную пошлину, а глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что она будет применяться только при форс-мажорах.