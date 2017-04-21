Медведев назвал стратегической задачей перевалку грузов в российских портах

МУРМАНСК, 21 апр – РИА Новости. Перевалка грузов в российских портах – это стратегическая задача в интересах российской экономики, заявил в пятницу председатель российского правительства Дмитрий Медведев на совещании о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры СЗФО в Мурманске.

"В отношении перевалки в российских портах. Это наша стратегическая задача, нам нет никакого резона отдавать это в заграничные порты. Мы должны прежде всего соблюдать наши национальные интересы и действовать именно в этом направлении, стараясь усилить и операции совершать в российских портах, чтобы на этом зарабатывала российская экономика в целом", — сказал Медведев.

На совещании шла речь о развитии проекта мурманского транспортного узла и мурманского порта. Говоря об этом проекте, министр транспорта РФ Максим Соколов упомянул, что развитие мурманского порта является одним из мероприятий по переориентации грузов, перевалка которых осуществляется в портах стран Прибалтики.

"Это примерно грузовая база в пределах 20 миллионов тонн. И не только Прибалтики — с учетом Украины порядка 40 миллионов тонн. Было бы абсолютно логично, чтобы грузы переваливались, уходили на экспорт из портов РФ, для чего необходимо развивать соответствующие терминалы", — сказал Соколов.