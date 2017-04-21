Эксперт: ставки ипотеки могут опуститься до 7% к 2020 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Недвижимость. Ставки по ипотечным кредитам в России к 2020 году могут опуститься до уровня в 7%, заявил в пятницу на конференции "Ипотечное кредитование в России" руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По его словам, в конце этого года — начале следующего ставки опустятся ниже 10%.

"Что касается 6-7% — если инфляция стабилизируется на уровне 4%, я не вижу никаких глобальных причин, почему такую ставку в среднесрочной перспективе в 3-5 лет мы не можем увидеть", — сказал Гольдберг, добавив, что к 2020 году ставка 7% вполне реальна.

По данным АИЖК, ставки предложения ипотечных кредитов в первом квартале 2017 года снизились до рекордно низкого уровня: базовая ставка АИЖК по ипотеке для новостроек составляет 10,5%, ставки основных банков: Сбербанк — от 10,4%, ВТБ — от 10,6%.