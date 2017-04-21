Козак заявил, что власть должна быть предсказуема для бизнеса

ЯЛТА, 21 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Власть в работе с бизнесом должна вести себя предсказуемо, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

По его словам, власть нуждается в обратной связи для оценки того, что сделано для снятия инфраструктурных ограничений, устранения бюрократических барьеров, снятия избыточных административных и финансовых обременений.

"Те, кто обладает творческой энергией и кто смелый, должны быть готовы рисковать, брать на себя ответственность, создавать рабочие места, законно и уверено реализовывать свои планы и замыслы. Это возможно, если власть будет предсказуемой, неуклонно выполнять свои публичные обязательства по снятию инфраструктурных ограничений, строго следовать всем правилам ведения предпринимательской деятельности, быть беспрестанным арбитром в добросовестной экономической конкуренции, защищать законные права и интересы всех легальных участников экономической деятельности", — сказал Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, все государственные и общественные институты должны быть понятны, эффективны и беспристрастны.

"Здесь всегда есть потенциал для совершенствования", — подчеркнул вице-премьер.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.