Борисов: Якутия получит миллиард рублей на поддержку аграриев

ЯКУТСК, 21 апр — РИА Новости. Якутия получит в 2017 году один миллиард рублей на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции по госпрограммам Минсельхоза, сообщил РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"В текущем году объем господдержки аграриев Якутии по линии Минсельхоза России составит 1 миллиард рублей. Большая часть средств пойдет на инвестиционные проекты, направленные на создание и модернизацию объектов АПК, приобретение техники и оборудования, а также развитие молочного скотоводства", — сказал Борисов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Якутии осуществляется господдержка 68 инвестиционных проектов на сумму 796,3 миллиона рублей. Ведущую роль в сельском хозяйстве занимают малые формы хозяйствования. По итогам 2016 года на их долю приходится 72,7% общего производства продуктов сельского хозяйства республики, в абсолютном выражении ими произведено продукции на 17 миллиардов рублей.

"С учетом особенностей Крайнего Севера и природно-климатических условий наращивание поголовья северных оленей, мясных табунных лошадей и развитие кооперации, малых форм хозяйствования являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства Якутии. В настоящее время у нас сосредоточено 93% поголовья мясных табунных лошадей ДВФО и 14% — РФ, поголовье оленей составляет 41% от поголовья оленей ДВФО и 10% РФ", — добавил глава региона.

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