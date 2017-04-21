В РУНЕТе будут бороться с фейковыми новостями

На полях Российского интернет-форума, завершившегося сегодня в подмосковных "Лесных далях", состоялась презентация крауд-сорсинговой платформы для выявления фейковых новостей на сайтах российских и иностранных интернет-СМИ.

В основе проекта, созданного по инициативе Молодежной общественной палаты, лежит технология так называемого "кросс-чекинга". Она позволяет читателям новостных сайтов жаловаться на сообщения, в которых, по их мнению, приводится недостоверная или вымышленная информация.

По словам руководителя аппарата Молодёжной общественной палаты Алексея Карпенко, впервые подобная технология была опробована во Франции, где поток фейковых новостей в ходе предвыборной президентской кампании начал вызывать серьёзное раздражение у интернет-пользователей, преодолев психологический уровень безразличия к "газетным уткам". "К сожалению, в России ситуация развивается похожим образом, и наш проект должен стать центром противодействия информационным вбросам, наводнившим российские интернет-СМИ", — отметил руководитель проекта.

В ходе обсуждения отмечалось, что использование вымышленных новостей или липовых заголовков зачастую воспринимается в сообществе интернет-профессионалов просто как рекламный приём вирусного маркетинга.

По мнению вице-президента российской национальной ассоциации издателей Игоря Диденко, грань между виртуальным мошенничеством и рекламным трюком действительно очень тонка. "Однако в общественно-политической сфере распространение фейков и борьба с ними затрагивает не только вопросы журналистской этики, но и создает конкретные юридические последствия как для фейкеров, так и для их потенциальных разоблачителей и критиков", — отметил эксперт.

Промежуточной целью антифейкового проекта, получившего название "Вбросам.нет!", по словам разработчиков, является составление антирейтинга распространителей фейковых новостей. Предполагается, что пользователи сайта смогут путём голосования определять сайты-лидеры по дезинформации читателей. Никаких способов публичного порицания фейкеров система не предусматривает.

"Сегодня мы начинаем общественное тестирование проекта. Надеемся на активное участие интернет-сообщества в его работе", — отметил по итогам мероприятия Алексей Карпенко.

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