Мнение: клиент выиграет после ухода Visa и Mastercard с бюджетного рынка

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Visa и Mastercard прощаются с рынком выплат бюджетникам, от сложившейся ситуации могут выиграть клиенты, которые будут получать более выгодные условия на фоне ожидаемой конкуренции между западными платежными системами и российской "Мир" в этом сегменте, считает глава некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Закон обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

"Рыночные позиции Visa и Mastercard сейчас поколебать сложно, они владеют около 95% рынка рынка пластиковых карт. Об угрозе бизнесу и конкуренции речи не идет, но, конечно, им придется покинуть рынок в части получателей бюджетных выплат", — сказала Обаева РИА Новости.

"Visa и Mastercard не будут первыми при выплате зарплаты и пенсий, но с карты "Мир" физик всегда может перечислить средства на любые удобные ему платежные инструменты. Поэтому очень рассчитываю, что от этой ситуации выиграют клиенты. Жду качественную конкуренцию. Visa и Mastercard будут будут предлагать более выгодные условия, чтобы переманить пользователей. И "Мир" в свою очередь будет предлагать конкурентные условия для удержания клиентов", — ожидает она.

Согласно принятому закону, действующие бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на первоначальном этапе, когда законопроект был внесен в Госдуму, заявлял о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке, ущемлению прав граждан. Затем был проведен ряд встреч ФАС с ЦБ. Глава ФАС Игорь Артемьев по их итогам сообщал, что антимонопольное ведомство совместно с ЦБ согласовали механизм, согласно которому бюджетники смогут отказаться от начисления им зарплаты на карту "Мир", но в этом случае они смогут получать свои средства только наличными в кассе.