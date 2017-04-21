В Минэкономразвития оценили рост ВВП РФ в первом квартале в 0,4%

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ по итогам первого квартала в 0,4% с исключением календарного фактора и ожидает ускорения темпов экономического роста в годовом выражении в течение последующих кварталов, сообщил глава министерства Максим Орешкин.

"В перовом квартале, если смотреть к уровню прошлого года, у нас оценка с поправкой на високосный год – рост на 0,4%. У нас было много особенностей в первом квартале. Очень важно понимать, что был не только високосный прошлый год, еще была история с переносом праздничных дней с мая на февраль (в 2016 году – ред.), поэтому февральские данные нерепрезентативны", — сказал министр журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума

"Мы ожидаем постепенное ускорение годовых темпов роста. Прогноз на 2017 год – 2%", — добавил Орешкин.