Минэкономразвития ожидает замедления годовой инфляции в РФ в апреле

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в РФ в апреле замедлится до 4,2%, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

По данным Росстата, в марте инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 4,3% с февральских 4,6%.

"4,2% (ожидания по инфляции в апреле – ред.) Таргета, по нашим ожиданиям, достигнем уже в мае. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 3,8%", — сказал Орешкин журналистам.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что годовая инфляция в РФ на 17 апреля опустилась до 4,1%, что открывает пространство для снижения ключевой ставки ЦБ. На ближайшем заседании совета директоров регулятора 28 апреля в связи с этим может состояться дискуссия о снижении ключевой ставки в пределах 0,25-0,5 п.п.