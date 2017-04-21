Япония надеется на конструктивный диалог по экономическим проектам с РФ

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко надеется на то, что ему удастся провести конструктивный диалог по каждому проекту экономического сотрудничества с министром энергетики России Александром Новаком, об этом он заявил в начале заседания Российско-японского консультативного энергетического совета.

"Сегодня мы заслушаем доклады от специалистов в трех областях о дальнейшем продвижении рабочих планов. Энергетика — это ось японо-российских отношений. Я хотел бы провести конструктивный диалог с господином Новаком о продвижении каждого проекта для того, чтобы еще больше продвинуть сотрудничество", — сказал министр Хиросигэ Сэко.

Визит министра энергетики России в Японию Александра Новака начался 21 апреля. В ходе визита состоялись встречи с председателем Российско-японского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций "Кэйданрэн", президентом корпорации "Марубени" Тэруо Асадой, с исполнительным вице-президентом корпорации "Мицуи" Хироюки Като.

Кроме того, Новак принимает участие в заседании Российско-японского консультативного энергетического совета, с японской стороны на встрече присутствует министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также представители японского бизнес-сообщества. Это уже третье заседание совета, но впервые оно проходит в Японии.