В Японии отметили усиление экономического сотрудничества с Россией

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Работа Японии и России по плану экономического сотрудничества демонстрирует, как доверие между лидерами двух стран претворилось в укрепление экономических связей, заявил министр экономики Японии Хиросигэ Сэко в начале заседания двустороннего консультативного энергетического совета.

"Осуществление экономических проектов по плану из восьми пунктов показывает, что взаимное доверие глав наших стран… претворилось в укрепление экономических связей. Я надеюсь, что в дальнейшем политический и экономический динамизм приведет к еще большему расширению сотрудничества. Важно поддерживать на высоком уровне процесс, родившийся по инициативе глав наших стран, и быстро продвигать сотрудничество", — сказал министр, обращаясь к своему визави министру энергетики России Александру Новаку.

Визит Новака в Японию начался 21 апреля, в ходе него состоялись встречи с председателем Российско-японского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций "Кэйданрэн", президентом корпорации "Марубени" Тэруо Асадой, с исполнительным вице-президентом корпорации "Мицуи" Хироюки Като.

В мае 2016 года в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. По их итогам японские СМИ сообщили, что предложенный Абэ план экономического сотрудничества с Россией, включающий восемь направлений, будет продвигаться параллельно с проведением переговоров о мирном договоре и независимо от них.