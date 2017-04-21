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Экономика

В Минфине выступили против совмещения НДД с другими льготами

12:3321.04.2017
(обновлено: 12:34 21.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска на здании министерства финансов РФ. Архивное фотоВывеска на здании министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Минфин РФ по-прежнему против совмещения налога на добавленный доход (НДД) и льгот обводненным месторождениям, так как это несет большие риски для бюджета, сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Кабмин планирует до конца мая внести в Госдуму законопроект по НДД
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что правительство планирует до конца мая рассмотреть и внести в Госдуму законопроект о введении НДД в пилотном режиме с 2018 года. Решение о льготах для обводненных месторождений (в частности, для Самотлорского месторождения "Роснефти") в рамках НДД, по его словам, пока не принято.

"Решения нет пока, — подтвердил Трунин. — Мы будем вносить закон (в правительство в мае — ред.), если не будет другого решения, то мы будем вносить закон по НДД без льготы по Самотлору".

Он отметил, что Минфин сохраняет негативную позицию по поводу льготы для обводненных месторождений в рамках НДД, поскольку это несет большие риски для бюджета. "Мы свою позицию не меняли", — сказал замминистра. Ранее Минфин оценивал выпадающие доходы бюджета в случае принятия такого решения в 100 миллиардов рублей в год.

"По НДД — это несколько составных частей. Первая — сам налог. Нужен? Нужен. Вместо льгот? Вместо льгот. Параметры определены. Дальше вопрос — на кого распространяется. Ведь от перечня тех участков недр, на которые этот налог распространяется, зависит величина кассового разрыва. Потому что резко перестают платить в первый год, и больше платят потом. Этот кассовый разрыв надо определить. Если мы его определяем слишком большим, то надо искать компенсацию", — пояснил Трунин.

Добыча нефти на севере. Архивное фото
© Fotolia / Sergii Ryzhkov
Минфин и Минэнерго договорились по введению НДД в нефтянке
Он отметил, что другие компании совершенно справедливо говорят, что Самотлор — не единственное обводненное месторождение. И правительству, если будет льгота по Самотлору, то справедливо было льготировать и другие такие же месторождения. "Это очень большой объем доходов. Можем ли мы ставить под риски такие объемы доходов? Естественно, не можем, если не будет (других) источников", — добавил Трунин.

СМИ ранее сообщали, что "Роснефть" выступила против включения Минфином РФ Самотлора в список пилотов по НДД. Компания настаивает на снижении ставки НДПИ вдвое с 2018 года и на 10 лет для месторождений с запасами более 150 миллионов тонн и обводненностью выше 90%. "Газпром нефть" также предложила распространить льготу по НДПИ на месторождения с обводненностью более 90% и запасами нефти более 5 миллионов тонн южной части Ямало-Ненецкого округа.

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