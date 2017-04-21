Госдума приняла закон о Фонде консолидации банковского сектора

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.

Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств Банка России и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.

Финансовое оздоровление банков, начатое до вступления закона в силу при участии Агентства по страхованию вкладов, продолжится. Однако количество представителей ЦБ в совете директоров АСВ увеличивается с 5 до 7 за счет сокращения представителей правительства с 7 до 5 человек. При этом устанавливается, что председателем совета директоров АСВ является председатель Банка России, в то время как сейчас он избирается советом директоров АСВ по представлению правительства.

Одновременно с принятием решения о назначении в проблемный банк временной администрации ЦБ сможет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом действие моратория будет распространяться не только на денежные, но и на неденежные требования к банку. Банк России будет вправе принять решение о продлении срока действия кредитного договора, в соответствии с которым АСВ был предоставлен кредит без обеспечения, на срок до 5 лет.

Нововведения позволяют перейти от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков. Это позволит сократить расходы ЦБ на санацию кредитных организаций и повысить эффективность контроля за такими расходами. Новый подход также будет способствовать исключению зависимости санации от финансового состояния банка-инвестора и создаст равные конкурентные условия для санируемых и иных банков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что существующий кредитный механизм санации, когда средства ЦБ через АСВ посредством выдачи кредитов предоставляются проблемным банкам, не только дороже и дольше предлагаемого, но он еще и искажает конкурентные условия.