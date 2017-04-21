Минпромторг: нужно выталкивать отечественные предприятия на экспорт

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает "выталкивать" отечественные предприятия на внешние рынки, в частности, обязать компании, получающие господдержку, системно экспортировать свою продукцию, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в рамках "круглого стола" на экономическом форуме в Красноярске.

"Мы должны выталкивать наши предприятия на экспорт. Одно из предложений Минэкономразвития — обязать участников программ господдержки системно экспортировать продукцию. По ряду инструментов мы уже это делаем", — сказал Осьмаков.

Он также пояснил, что российский рынок очень небольшой, поэтому для дальнейшего развития необходимо переориентировать некоторые предприятия на экспорт.