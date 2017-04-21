Минэнерго не против встречи по мониторингу венских соглашений

ТОКИО (Япония), 21 апр — РИА Новости. ОПЕК предложила провести министерскую встречу по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти 24 мая в Вене, Минэнерго РФ не возражает, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Предложено сейчас секретариатом ОПЕК провести эту встречу 24 мая в Вене накануне заседания ОПЕК. Сейчас все должны дать свое согласие. В принципе нас эта дата устраивает, мы не возражаем", — ответил он на соответствующий вопрос.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее в апреле заявил, что решение о возможном продлении соглашения будет принято по итогам двух встреч в Вене 25 мая.

На этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи заявили о наличии предварительной договоренности между рядом стран-нефтепроизводителей о продлении соглашения.