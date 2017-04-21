Дворкович назвал слагаемые успешного развития России

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что предсказуемая макроэкономическая политика, снижение издержек для бизнеса и реформа системы образования и науки являются слагаемыми успешного развития страны.
На пленарном заседании форума "Российская экономика: повестка 2017-2025" свое видение повестки озвучили, в частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, председатель совета ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Абызов, однако, сказал, что "не понял, в чем экономическая повестка России до 2025 года", и попросил коллег озвучить свои предложения "языком, который был бы понятен простым предпринимателям".
"И третье — образование и наука. Абсолютно критичная вещь. Наша система образования и уровень науки пока не соответствуют тем потребностям, которые предъявляет 2025 год ", — добавил вице-премьер.