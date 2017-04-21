Дворкович назвал слагаемые успешного развития России

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что предсказуемая макроэкономическая политика, снижение издержек для бизнеса и реформа системы образования и науки являются слагаемыми успешного развития страны.

Министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов ранее в пятницу попросил коллег из экономического блока правительства представить на Красноярском форуме конкретные предложения по плану действий в экономике до 2025 года.

На пленарном заседании форума "Российская экономика: повестка 2017-2025" свое видение повестки озвучили, в частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, председатель совета ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Абызов, однако, сказал, что "не понял, в чем экономическая повестка России до 2025 года", и попросил коллег озвучить свои предложения "языком, который был бы понятен простым предпринимателям".

"У меня, конечно, свои ответы даже до ближайших обсуждений, но может быть, они неправильные. Могу сказать, что они примерно совпадают с тем, что сегодня здесь говорилось. Конечно же, предсказуемая макроэкономическая политика в целом, которая позволяет иметь низкую стоимость денег, прежде всего. Минимизация издержек для бизнеса, иначе в Росси будет просто невыгодно вести бизнес", — сказал Дворкович, выступая на пленарном заседании форума.

"И третье — образование и наука. Абсолютно критичная вещь. Наша система образования и уровень науки пока не соответствуют тем потребностям, которые предъявляет 2025 год ", — добавил вице-премьер.