Абызов попросил у коллег простых и понятных рецептов экономического роста

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов попросил коллег из экономического блока представить на Красноярском экономическом форуме конкретные предложения по плану действий в экономике до 2025 года.

На пленарном заседании форума "Российская экономика: повестка 2017-2025" свое видение повестки озвучили, в частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, председатель совета ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Я на самом деле не понял, в чем повестка России, экономическая повестка до 2025 года. Я думал, что Алексей Леонидович (Кудрин — ред.), скажет: "Вот три основные задачи, которые мы должны выполнить, и вот три основных решения, которые должны принять, чтобы темпы роста у нас были на уровне среднемировых, а лучше, как ставит задачу президент, выше мировых", — заявил Абызов.

"Моя задача в правительстве заключается в том, чтобы суконный чиновничий язык переводить на понятный людям. Я бы хотел, чтобы мы смогли донести основные наши мысли языком, которые были бы понятны простым предпринимателям. Чтобы был понятен, в том числе, и горизонт планирования", — отметил Абызов.

"Я хотел бы, чтобы оставшееся время дискуссии уважаемые коллеги в президиуме (пленарного заседания — ред.) потратили на то, чтобы сказать и рецепты, и решения, которые необходимо принять, чтобы вывести экономику на другие результаты", — сообщил Абызов.

Его поддержали другие выступающие. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что повестка и меры экономического развития будут обсуждаться в ходе форума, подытожить их можно будет завтра. И уже эту позицию ведомство Абызова сможет донести до населения.