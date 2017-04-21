РЖД планируют подписать контракт на модернизацию ж/д линии в Индии

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. РЭД планируют подписать контракт по модернизации железнодорожной линии Нагпур — Секундерабад в Индии в первом полугодии, сообщил РИА Новости первый вице-президент компании Александр Мишарин.

РЖД и министерство железных дорог Индии в октябре 2016 года подписали протокол о сотрудничестве по программе "Скоростные железные дороги". Документом стороны подтвердили намерение совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Нагпур — Секундерабад (575 километров) для увеличения скоростей движения пассажирских поездов до 200 км/ч.

"Контракт планируется подписать в первом полугодии. Это же только начало, подготовительная стадия, сейчас идет обоснование инвестиций — это около 9 миллионов долларов", — сказал Мишарин.