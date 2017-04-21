Молдавия уже в октябре может получить статус страны-наблюдателя при ЕАЭС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавия уже в октябре может получить статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил газете "Известия" президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя.

"Окончательное решение будет принято на следующем заседании глав стран ЕАЭС, которое состоится в первых числах октября. До этого времени будет рассмотрена соответствующая процедура, поскольку пока наблюдателей при ЕАЭС нет. Однако устав союза предполагает допускать страну к работе организации в качестве наблюдателя. В Бишкеке Евразийской экономической комиссии было дано соответствующее поручение", — заявил изданию Додон.

Как отметил президент Молдавии, исходя из всех проблем, с которыми сталкивается его страна, интеграция в ЕАЭС выгодна стране экономически и социально.

"Говорить о полноправном членстве в союзе пока рано. Хотя я считаю, что Молдова должна стать полноправным членом ЕАЭС. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после парламентских выборов, когда будет другое парламентское большинство", — добавил он.

Президент Додон ранее подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что меморандум не имеет юридической силы, "потому что Молдавия — парламентская республика… президент имеет право подписывать и заключать соглашения, но оно должно быть ратифицировано парламентом". Спикер парламента Молдавии Андриан Канду выразил уверенность, что получение республикой статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе не нанесет ущерба отношениям страны с Европейским союзом.