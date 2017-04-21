Медведев посетит Мурманск, где обсудит инфраструктуру севера России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу посетит Мурманск, где проведет совещание о развитии транспортной инфраструктуры севера России.

"В Мурманске Дмитрий Медведев проведет совещание о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России. В совещании примут участие министр транспорта Максим Соколов, главы регионов, руководители профильных предприятий. Также председатель правительства осмотрит акваторию порта и инфраструктурные объекты Мурманского транспортного узла, морской вокзал Мурманска и ледокол "Новороссийск", — сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Ранее в Минтрансе РИА Новости сообщали, что министерство ведет большую работу по развитию транспортной инфраструктуры Арктики: идет реконструкция аэропортов и автодорог, развитие Северного морского пути и портовой инфраструктуры, планируется строительство железных дорог и создание единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы.

В частности, действующими редакциями федеральных целевых программ предусмотрена реконструкция аэродрома Мурманск. На автодороге Р-21 "Кола" была завершена реконструкция подъезда к Мурманску протяженностью свыше 15 километров. Реализация проекта позволила устранить инфраструктурные ограничения грузовых и пассажирских потоков, повысить безопасность дорожного движения путем выведения транзитного транспорта за пределы улично-дорожной сети Мурманска.

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна, рассказывали ранее в Минтрансе, связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала. Это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла.

Они уже сейчас являются точками роста для арктических регионов. Планируемый прирост мощности портов Арктического бассейна к 2020 году составит около 40 миллионов тонн. Это произойдет за счет уже реализуемых проектов в портах Сабетта и Мурманск.