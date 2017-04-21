Exxon получила поддержку 11 генпрокуроров в деле о климатических рисках

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон и десять его коллег-республиканцев в суде совместно выступают против расследования по делу об информировании компанией ExxonMobil относительно рисков изменения климата, передает агентство Блумберг.

Расследование генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана и его коллеги из Массачусетса Моры Хили является попыткой цензуры научного несогласия с теорией, что деятельность человека вызывает увеличение температуры на планете, говорится в заявлении, поданном на этой неделе в федеральный суд Манхэттена.

В поддержку Exxon также выступили генпрокуроры таких штатов, как Луизиана, Южная Каролина, Алабама, Мичиган, Аризона, Висконсин, Небраска, Оклахома, Юта и Арканзас.

"Шнейдерман и Хили, оба состоящие в Демократической партии США, "ошибочно предполагают, что научные споры об изменении климата являются регулируемыми", — говорится в заявлении. Прокуроры также добавляют, что госорганы таким образом используют власть для давления на свободу слова.

Прокуратуры Нью-Йорка и Массачусетса проводят расследование касательно того, вводила ли компания ExxonMobil инвесторов и общественность в заблуждение по рискам изменения климата, утаивая информацию об их влиянии. Exxon, в свою очередь, обратилась в суд с просьбой отменить решение о предоставлении властям миллионов страниц материалов по этому делу.

"Мы продолжим проводить расследование мошенничества в соответствии с законами Нью-Йорка, несмотря на попытки Exxon и бенефициаров "Большой нефтяной семерки" отвлечь внимание от серьезных проблем", — заявила представитель генпрокурора Нью-Йорка Эми Спитальник.

Exxon неоднократно заявляла о невиновности по этому вопросу и утверждала, что расследование начато недобросовестно. "Генпрокуроры подняли важные конституционные и правовые темы в поддержку нашей позиции, что расследования Нью-Йорка и Массачусетса являются политическими и недобросовестными", — заявил представитель компании Алан Джефферс.