Воронежский аэропорт намерен привлечь к сотрудничеству 5 авиаперевозчиков

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Международный аэропорт "Воронеж", который сотрудничает с 28 авиакомпаниями, планирует привлечь в этом году еще пять перевозчиков, сообщает в четверг правительство области.

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта "Воронеж" позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing-737 и Airbus-319. В четверг, 20 апреля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил вопросы, связанные с развитием аэропорта, с президентом международного аэропорта "Воронеж" Сергеем Журавлевым. В частности, речь шла о выполнении федеральных обязательств по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Журавлев проинформировал главу региона о том, что закончено проектирование нового терминала, документация прошла государственную экспертизу. В настоящее время усилия руководства аэропорта сосредоточены на развитии маршрутной сети.

"Сегодня с аэропортом работают уже 28 авиакомпаний, занимающихся в том числе и международными перевозками. В этом году планируется привлечь еще 5 перевозчиков", — говорится в сообщении.

Также завершена реконструкция санитарно-пропускного пункта — впервые за всю историю аэропорта здесь появился склад временного хранения продуктов и карантинная зона. "Идут работы по увеличению пропускной способности пограничного контроля и таможенного досмотра", — отмечают областные власти.

Аэропорт сейчас выполняет регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Стамбул, Бишкек, Ереван и Ташкент. В весенне-летний период аэропорт обслуживает чартеры в Грецию, Болгарию и Турцию.

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