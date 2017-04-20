Глава Минфина ФРГ: Берлин поддерживает продление санкций против России

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Германия стремится к продуктивному экономическому взаимодействию с Россией, но пока поддерживает продление санкций, заявил министр финансов ФРГ Германии Вольфганг Шойбле, выступая в четверг в Вашингтоне.
Евросоюз 17 марта 2014 года после референдума о воссоединении Крыма с РФ принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины".
С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также представители ополчения и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.