Межправкомиссия России и ОАЭ пройдет в ноябре в Эмиратах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Межправительственная комиссия России и ОАЭ пройдет в ноябре текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, участвовавший в переговорах российского президента Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

"Наша межправительственная комиссия будет проводиться в этом году в ноябре в Эмиратах. И будем готовить к этому моменту очередной пакет документов, в том числе межправсоглашения по сотрудничеству в области промышленности и научно-техническому взаимодействию", — сказал Мантуров журналистам.