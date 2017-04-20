ФАС определит число АЗС, которые должна продать "Роснефть"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время определит число АЗС, которые должна продать "Роснефть" после покупки "Башнефти", количество станций не будет велико, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Завершаем этот анализ силами наших территориальных управлений, в ближайшее время определимся. Масштабы розничного бизнеса, который может стать предметом продаж не очень значительны, поскольку компании "Башнефть" и "Роснефть" традиционно работали в разных регионах", — заявил он.