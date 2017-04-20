Число обслуживаемых "МультиКартой" банковских карт выросло до 16 миллионов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Количество банковских карт, обслуживаемых процессинговой компанией "МультиКарта" (дочерняя компания банка ВТБ), по итогам первого квартала 2017 года увеличилось на 23% и на 1 апреля составило 16 миллионов, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

По данным пресс-службы, число обработанных "МультиКартой" транзакций превысило 300 миллионов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Количество обслуживаемых устройств — банкоматов и POS-терминалов — превысило 60 тысяч единиц. Клиентами процессинговой компании являются порядка 5,3 тысячи предприятий электронной коммерции.

"Среди крупных проектов, в которых наша компания приняла участие в первом квартале — совместная с банком ВТБ24 программа по подключению карт VISA к Samsung Pay и подключение нового интегратора по проектам интернет-эквайринга банка. При нашей технологической поддержке был реализован новый сервис для банков-участников спонсорской программы банка ВТБ. Также мы реализовали эквайринговые проекты в платежной системе "Мир" для нескольких банков-партнеров", — приводится в сообщении комментарий генерального директора компании "МультиКарта" Кирилла Свириденко.