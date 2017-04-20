Набиуллина: необходимо просчитать влияние налогового маневра на инфляцию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. При обсуждении налогового маневра надо просчитывать влияние на инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас обсуждается налоговый маневр и другие налоговые инновации. На наш взгляд, очень важно при обсуждении просчитывать и возможное влияние на инфляцию, инфляционные эффекты и здесь принимать взвешенные решения", — сказала она, выступая на коллегии Минфина.

Она выразила надежду, что эта тема будет обсуждаться с ЦБ.

В середине марта министр финансов Антон Силуанов объявил параметры налоговой реформы, которую министерство готовит по поручению президента. По его словам, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом рынке.