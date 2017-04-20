Набиуллина озвучила актуальные показатели годовой инфляции

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 17 апреля опустилась до 4,1%, что открывает пространство для снижения ключевой ставки ЦБ; на ближайшем заседании совета директоров регулятора 28 апреля может быть дискуссия о снижении ключевой ставки в пределах 0,25-0,5 п.п., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле, и я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится через неделю, может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базовыми пунктами", — сказала Набиуллина.