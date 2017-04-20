Голодец одобрила идею о налоговых вычетах за отдых на российских курортах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец позитивно оценивает идею о налоговых вычетах для тех россиян, которые покупают путевки в санатории страны.

"Я за любое повышение доходов", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее газета "Известия" написала, что у граждан, приобретающих путевки в санатории и на курорты России, может появиться возможность получить налоговый вычет. По информации сенатора Игоря Фомина, слова которого приводит издание, соответствующие предложения комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике были высказаны на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.