В ЦБ рассказали о влиянии покупок валюты Минфином на курс рубля

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 впр — РИА Новости. Влияние покупок валюты Минфином на курс рубля будет минимальным, поскольку их объем меньше выручки, которую получают экспортеры, заявила на расширенном заседании коллегии Минфина глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что Банк России совместно с Минфином проводит в рамках бюджетного правила покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

"Мы действуем таким образом, что покупка валюты не приводит к ухудшению волатильности курса. А влияние валютных операций на курс очень ограничено, поскольку объемы ежемесячных покупок валюты не будут превышать объемы ежемесячных нефтегазовых доходов бюджета от опережения фактической цены на нефть уровня, который заложен в бюджете", — заметила она.

Минфин в феврале начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

С 7 апреля по 5 мая Минфин намерен направить на эти цели 69,9 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки валюты должен составлять в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей.

За месяц с 7 марта по 6 апреля Минфин намеревался приобрести валюту на 70,5 миллиарда рублей, направляя на это каждый торговый день по 3,2 миллиарда рублей. За предыдущий месяц (с 7 февраля по 6 марта) ЦБ купил на рынке для Минфина валюту на 113,1 миллиарда рублей.