Силуанов рассказал о подготовке бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минфин намерен сформировать бюджет РФ на 2018-2020 годы на основании новых бюджетных правил, поддержать данную инициативу попросил министр финансов Антон Силуанов, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Просим поддержать подготовленные Минфином предложения и сформировать бюджет на 2018-2020 годы уже на новых (бюджетных — ред.) правилах", — сказал Силуанов, выступая на коллегии Минфина.

Силуанов заявил, что "потолок" роста российской экономики без реформ составляет 1,5% в год, для повышения этой планки необходимо снижать зависимость экономики от нефтяных цен.

"Главная задача министерства финансов — это проведение бюджетной политики, позволяющей передвинуть планку потенциального роста как можно выше. Что для этого нужно? В первую очередь, избавиться от нефтяной зависимости. Эта зависимость преследовала нашу страну последние 50 лет, и каждый кризис был связан именно с ней. Сейчас у нас есть уникальный шанс избавиться от нефтяной иглы. Рецепт для этого — бюджетное правило. Это своего рода профилактика "голландской болезни", блокирующая влияние ценовых колебаний на бюджет, на курс, на инфляцию", — заявил министр.

"Предыдущие годы мы хоть и накапливали резервы, но большую часть конъюнктурных доходов тратили. Такая политика не привела и не могла привести к устойчивому развитию, и за последние 10 лет темпы роста экономики составили всего в среднем 1,6% в год. Использование конъюнктурных доходов создавало иллюзию благополучия, которая рассеялась, как только исчезали конъюнктурные доходы. Таким образом, мы сами провоцировали экономические, бюджетные кризисы", — добавил Силуанов.