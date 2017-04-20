Медведев рассказал о главной победе в 2016 году

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спад в экономике РФ удалось остановить — это главная победа по итогам 2016 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года. Рецессия, которая была неизбежна, — она все-таки была неглубокой и непродолжительной… В четвертом квартале прошлого года действительно началось восстановление экономического роста", — сказал Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Согласно последней оценке Росстата, спад ВВП РФ за 2016 год составил 0,2%. При этом в четвертом квартале зафиксирован рост экономики на 0,3%.

По словам Медведева, конкурентоспособность экономики усилилась, а в ее структуре наметилось оздоровление. В то же время вызовы, с которыми столкнулась Россия, никуда не исчезли. "Действительно, сохраняются и санкции, и финансовые ограничения. Рыночная конъюнктура остается весьма неблагоприятной, — отметил премьер.

Однако власти РФ "наработали неплохой опыт антикризисной деятельности". "Не только отвечали на те вызовы, которые существуют, но и реализовали ряд возможностей, которые мы ранее сами создавали, тех возможностей, которые появились как реакция на всякого рода ограничения", — сказал Медведев.