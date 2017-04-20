В Тульской области "Еврохим" и ChemChina планируют производить удобрения

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Один из крупнейших в РФ производителей минеральных удобрений "Еврохим" и Китайская государственная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) прорабатывают совместный проект в Тульской области по производству химических удобрений, заявил в Пекине журналистам губернатор области Алексей Дюмин.

"В настоящее время наш российский химический гигант "Еврохим", один из мировых лидеров по производству удобрений, прорабатывает совместный проект с компанией ChemChina по созданию в Тульской области нового высокотехнологичного производства", — сказал Дюмин.

По его словам, этот проект подразумевает "совместное высокотехнологическое производство новых химических удобрений, которые будут востребованы как на нашем внутреннем рынке, так и большая часть пойдет на экспорт".

В четверг в посольстве РФ в Пекине состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Тульской области.

В свою очередь министр промышленности и топливно-энергетического комплекса области Дмитрий Ломовцев сообщил, что приоритетным для местных властей является план по реализации с ChemChina проекта в городе Новомосковск по производству полиуретана.

Холдинг "Еврохим" был основан в 2001 году. Предприятия "Еврохима" производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения.

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