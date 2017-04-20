"Дыра" в капитале "Торгового городского банка" составила 6,1 млрд рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского "Торгового городского банка" (ТГБ) составила 6,1 миллиарда рублей, сообщает Банк России.

Так, стоимость активов банка по результатам обследования составляет 1,731 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,795 миллиарда рублей.

Банк России с 13 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Торгового городского банка". Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также ЦБ отметил наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Отмечалось, что руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, в банк назначена временная администрация.

В конце марта сообщалось, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 6,85 миллиарда рублей могут обратиться порядка 10 тысяч вкладчиков банка. АСВ выбрало Россельхозбанк агентом для выплат вкладчикам ТГБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, ТГБ на 1 февраля 2017 года занимал 231-е место в банковской системе РФ по величине активов.