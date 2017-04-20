Страны вне ОПЕК в марте выполнили венское соглашение по нефти на 80%

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти, не входящие в ОПЕК, в марте выполнили его условия примерно на 80%, заявил журналистам министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук.

"Выполнение соглашения о сокращении нефтедобычи странами-нефтепроизводителями вне ОПЕК выросло с 30% в первый месяц действия соглашения до 60% во втором месяце и составило около 80% в марте", — сказал аль-Мазрук.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

В феврале страны венского соглашения суммарно выполнили его условия на 94% после 86% в январе. При этом страны ОПЕК в феврале соблюдали свои обязательства по сделке примерно на 106%, не входящие в организацию государства — на 64%.