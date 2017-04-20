"Дыра" в капитале банка "Нефтяной альянс" составила 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Нефтяной альянс", лишившегося лицензии в марте, составила 7,195 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования на 14 марта 2017 года составили 409,131 миллиона рублей, обязательства — 7,604 миллиарда рублей.

Банк России 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Нефтяной альянс" из-за несоблюдения кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

Кроме того, значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств (капитала) снизился ниже минимального значения уставного капитала. Банк был не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Также банк "Нефтяной альянс" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе РФ.