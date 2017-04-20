Путин поприветствовал участников Ялтинского экономического форума

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников III Ялтинского международного экономического форума, выразив уверенность в плодотворности работы на нем.
Путин отметил, что "насыщенная программа форума, большое количество тематических дискуссий, круглых столов, содержательных экскурсий нацелены на то, чтобы ближе познакомить участников с богатейшим потенциалом регионов, с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются сегодня для инвесторов". Также президент РФ добавил, что "прошедшие встречи вызвали искренний интерес у российских и зарубежных предпринимателей, и по их итогам подписан солидный пакет соглашений, которые успешно претворяются в жизнь".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>