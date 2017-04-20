Роспотребнадзор забраковал 324 тонны продуктов за первый квартал 2017 года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор забраковал 324 тонны пищевых продуктов за первый квартал 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.
"За первый квартал 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверок составлено более 13 тысяч протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму свыше 164 миллионов рублей.
Согласно сообщению, вся фальсифицированная продукция изъята из оборота, по всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.