Роспотребнадзор забраковал 324 тонны продуктов за первый квартал 2017 года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор забраковал 324 тонны пищевых продуктов за первый квартал 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"За первый квартал 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверок составлено более 13 тысяч протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму свыше 164 миллионов рублей.

Отмечается, что особое внимание уделялось исследованию продукции по показателям фальсификации, в первом квартале 2017 года не соответствовало нормативам 4,6% всех исследованных проб пищевых продуктов. В структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходятся на молочную (7,5%) и импортную рыбную (6,5%) продукцию.

Согласно сообщению, вся фальсифицированная продукция изъята из оборота, по всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.