Минэкономразвития: сумма соглашений на ЭКСПО в Харбине превысит $1 миллиард

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Организаторы четвёртого российско-китайского ЭКСПО, которое пройдёт в середине июня в Харбине, рассчитывают, что сумма подписанных соглашений в ходе выставки превысит 1 миллиард долларов, заявил в четверг директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки министерства экономического развития Евгений Попов.

Четвёртое российско-китайское ЭКСПО пройдёт с 15 по 19 июня в Харбине.

"Я хотел бы привести статистику прошлогоднего ЭКСПО, которое, как известно, было проведено в городе Екатеринбурге. Тогда российско-китайское ЭКСПО посетили 50 тысяч человек. Экспонировались 250 компаний, было подписано договоров и контрактов на сумму 1 миллиард долларов США. Безусловно, мы надеемся, что на четвёртом ЭКСПО вышеуказанные показатели году будут перекрыты", — сказал Попов на пресс-конференции оргкомитета выставки в Пекине.

Третье российско-китайское ЭКСПО проходило с 11 по 14 июля текущего года в Екатеринбурге в рамках VII Международной промышленной выставки "Иннопром". До этого два года подряд оно проходило в городе Харбин. ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, успешно проводившейся в 1990–2013 годах и получившей широкую международную известность.